Стало известно, сколько заработал сын Зайцева на Доме моды отца

Сын Вячеслава Зайцева заработал на Доме моды отца 20 миллионов рублей, об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Егор Зайцев стал фактическим руководителем Дома моды Славы Зайцева еще когда его отец был жив. Бизнес достался наследнику с огромными убытками и задолженностями. Но частично наследнику модельера удалось решить финансовые проблемы модного дома.

Так, вместо 4,2 миллионов рублей задолженности за аренду недвижимости в центре Москвы, суд взыскал с Зайцева-младшего всего 634 тысячи рублей и пошлину в 44 тысячи. Может похвастаться Егор Зайцев и прибылью - за 2022 год выручка Дома моды составила 20 миллионов рублей, а чистая прибыль - 1,5 миллиона.

Напомним, недавно свои претензии на наследство покойного кутюрье высказывали сразу несколько человек. Одним из них стал модель Эдуард Кривенко. Он рассказывал, что его отравили враги, которые планируют лишить его наследства Вячеслава Зайцева. Впрочем, сын модельера заявляет, что он давно вступил в право наследство.

Ранее мы писали о том, что сын Зайцева отказался жаловаться в полицию из-за кражи драгоценностей отца.