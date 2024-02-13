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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 13 февраля 2024, 09:03
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Мама Наташи Королевой станцевала в коротких шортах на свое 78-летие в Майами

Мама Наташи Королевой станцевала в коротких шортах на свое 78-летие в Майами

© Starface.ru

Мама Наташи Королевой станцевала в коротких шортах на свое 78-летие в Майами. Певица рассказала об этом в личном блоге.

12 февраля Людмиле Порывай исполнилось 78 лет. В честь этого события именинница собрала всю семью в Майами. В соцсети Наташа рассказала, как прошло торжество.

Сперва Королева поделилась снимком, на котором она запечатлена с родительницей и сестрой. А затем она показала ролик с танцующей в порту мамой. На нем именинница предстала в яркой блузке с цветочным принтом и коротких джинсовых шортах. 78-летняя Порывай двигалась бодро, несмотря на свой возраст.

Мама Наташи Королевой станцевала в коротких шортах на свое 78-летие в Майами

© Из профиля Instagram* Королевой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее Яна Поплавская высказалась о ситуации в семье Наташи Королевой. Актриса считает, что у Королевой произошла трагедия. Подробности смотрите в этой статье.

Также мы писали о том, что телеведущий Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой посетили вечеринку в Дубае.

Источник: Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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