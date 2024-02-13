Мама Наташи Королевой станцевала в коротких шортах на свое 78-летие в Майами
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Мама Наташи Королевой станцевала в коротких шортах на свое 78-летие в Майами. Певица рассказала об этом в личном блоге.
12 февраля Людмиле Порывай исполнилось 78 лет. В честь этого события именинница собрала всю семью в Майами. В соцсети Наташа рассказала, как прошло торжество.
Сперва Королева поделилась снимком, на котором она запечатлена с родительницей и сестрой. А затем она показала ролик с танцующей в порту мамой. На нем именинница предстала в яркой блузке с цветочным принтом и коротких джинсовых шортах. 78-летняя Порывай двигалась бодро, несмотря на свой возраст.
Ранее Яна Поплавская высказалась о ситуации в семье Наташи Королевой. Актриса считает, что у Королевой произошла трагедия. Подробности смотрите в этой статье.
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