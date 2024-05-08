Пришлось выбирать: экс-солистка «Ленинграда» раскрыла причину увольнения Сергеем Шнуровым Юлии Коган

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс раскрыла причину увольнения Юлии Коган. По ее словам, Сергей Шнуров был вынужден это сделать, так как зрители замечали и жаловались на ядовитую атмосферу в коллективе, которую создавала одна из певиц.

Проект Шнурова Алиса покинула еще восемь лет назад, однако до сих пор вспоминает о нем время от времени. В недавнем интервью она вновь подняла тему «Ленинграда» и рассказала, что ее там травили. Причем во многом инициатором была именно Коган. Вокс отметила, что, когда коллега вернулась из декрета, находиться в группе стало невыносимо. А Сергей все это будто не замечал.

Артистка поделилась, что однажды Юлия открыто потребовала, чтобы Шнуров выбрал, кого оставить в коллективе.

«Она пришла в марте из декрета и когда ее бывший начальник спросил, что она хочет на день рождения, то она сказала: «Ты знаешь, что я хочу. Уволь эту». Это сказано было при мне», - заявила Вокс на YouTube-канале «Не мужское шоу».

Во время работы артистки избегали друг друга, совершенно не общались. Но зрители все равно чувствовали напряжение. Поэтому, когда перед Сергеем встал выбор, он уволил Юлию Коган, которая и занималась травлей. Однако даже после ее ухода находиться в группе Вокс легче не стало. Остальные участники продолжили над ней издеваться, пока она не приняла решение об уходе.

Ранее певица Ольга Кормухина отказалась называть Сергея Шнурова музыкантом.