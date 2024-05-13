Уехавшая из России Ингеборга Дапкунайте погрязла в долгах

У актрисы Ингеборги Дапкунайте накопился долг перед российской налоговой. Она должна выплатить более полумиллиона рублей – 547 тысяч. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, в последнее время звезда кинематографа стала игнорировать отчисления в ФНС. Она не выплачивает собственные налоги и не присылает отчеты о деятельности своего бизнеса. Напомним, что в России у Дапкунайте осталась компания «Скиллз Акэдеми». Сейчас уже запущен процесс ее ликвидации.

К слову, Ингеборга уже несколько лет не приезжает в РФ и предпочитает проживать в Европе, несмотря на то, что из-за этого у нее заметно упали заработки. СМИ сообщали о том, что за границей актриса продолжает сниматься в кино благодаря связям, но ее гонорары далеки от тех, что были у нее раньше. Тем не менее, возвращаться в Россию она не планирует.

Ранее стало известно, что Ингеборга Дапкунайте обманула покупателей своей квартиры в Москве. Недвижимость находится на Никитском бульваре и оценивается в 100 миллионов рублей.