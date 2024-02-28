Mash: 47-летний юморист Максим Галкин* может лишиться замка в Подмосковье

47-летний юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) может лишиться замка в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После отъезда из России юморист стал выступать с провокационными заявлениями. В своих концертных программах он не только критикует РФ, но и рассуждает про судьбу Мариуполя. Услышав заявления артиста, глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, то у супруга Аллы Пугачевой могут изъять замок, находящийся в Грязи. Это будет сделано в связи с новым законом о конфискации имущества за фейки о ВС РФ.

Ранее в Сети появились кадры, снятые в доме Пугачевой и Галкина* на Кипре. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что артист Алексей Огурцов назвал предателем вернувшегося в Россию Александра Ревву.

*признан иноагентом на территории РФ