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Опубликовано 22 февраля 2024, 16:59
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Собака выполняет роль охранника: появились кадры, снятые в доме Пугачевой и Галкина* на Кипре

Галкин* показал собаку Пугачевой и подписал фотографию фразой «на посту».
Собака выполняет роль охранника: появились кадры, снятые в доме Пугачевой и Галкина* на Кипре

© Дмитрий Коробейников/Dmitry Korobeynikov

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) показал собаку певицы Аллы Пугачевой по кличке Рокки. Он подписал фотографию фразой «на посту».

Соответствующая публикация сделана в соцсетях артиста.

На фото лохматый черный пес выглядывает из окна дома и следит за порядком на улице. Рокки охраняет хозяйку и лает на случайных зевак.

Пес поселился в доме в ноябре 2023 года. Собаку подарила крестная дочь Примадонны Алина, когда отмечала 19-летие. Известно, что собака родилась в России, ее приобрели у местных заводчиков. Позже крестная дочь певицы доставила Рокки на Кипр.

Собака по кличке Рокки

Собака по кличке Рокки

© Скриншот видео с личной страницы Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ)

Ранее Галкин* показал фото Пугачевой и подписал ее фразой «звонок другу». На снимке певица была запечатлена сидящей в кресле и внимательно изучающей смартфон. Поклонники обратили внимание на внешний вид артистки: она была с макияжем, укладкой и маникюром.

*признан иноагентом на территории РФ

Источник фото:Дмитрий Коробейников/Dmitry Korobeynikov
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Алла Пугачева
собака
Дом