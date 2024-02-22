Собака выполняет роль охранника: появились кадры, снятые в доме Пугачевой и Галкина* на Кипре
© Дмитрий Коробейников/Dmitry Korobeynikov
Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) показал собаку певицы Аллы Пугачевой по кличке Рокки. Он подписал фотографию фразой «на посту».
Соответствующая публикация сделана в соцсетях артиста.
На фото лохматый черный пес выглядывает из окна дома и следит за порядком на улице. Рокки охраняет хозяйку и лает на случайных зевак.
Пес поселился в доме в ноябре 2023 года. Собаку подарила крестная дочь Примадонны Алина, когда отмечала 19-летие. Известно, что собака родилась в России, ее приобрели у местных заводчиков. Позже крестная дочь певицы доставила Рокки на Кипр.
Ранее Галкин* показал фото Пугачевой и подписал ее фразой «звонок другу». На снимке певица была запечатлена сидящей в кресле и внимательно изучающей смартфон. Поклонники обратили внимание на внешний вид артистки: она была с макияжем, укладкой и маникюром.
*признан иноагентом на территории РФ