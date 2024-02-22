Собака выполняет роль охранника: появились кадры, снятые в доме Пугачевой и Галкина* на Кипре

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) показал собаку певицы Аллы Пугачевой по кличке Рокки. Он подписал фотографию фразой «на посту».

Соответствующая публикация сделана в соцсетях артиста.

На фото лохматый черный пес выглядывает из окна дома и следит за порядком на улице. Рокки охраняет хозяйку и лает на случайных зевак.

Пес поселился в доме в ноябре 2023 года. Собаку подарила крестная дочь Примадонны Алина, когда отмечала 19-летие. Известно, что собака родилась в России, ее приобрели у местных заводчиков. Позже крестная дочь певицы доставила Рокки на Кипр.