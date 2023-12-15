Mash: 42-летней блогерше Елене Блиновской взломали аккаунт на Госуслугах

42-летней блогерше Елене Блиновской взломали аккаунт на Госуслугах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, злоумышленники получили доступ к аккаунту Елены с помощью фишинговой ссылки. Затем они стали выкачивать данные, предоставленные ФНС РФ. Отмечается, что все опубликованные сведения о ее долге и информация о его ликвидации являются фейковыми.

Елена Блиновская думает над обращением в полицию.

Напомним, Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу России в апреле 2022 года. На данный момент она находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось о том, что Елена Блиновская погасила задолженность перед налоговой в 1,5 миллиарда рублей. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 37-летняя певица Ольга Бузова упрекнула бывших в желании прославиться за ее счет.