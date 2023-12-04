Елена Блиновская погасила задолженность перед налоговой в 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

29 ноября стало известно о том, что Федеральная налоговая служба выдвинула новую сумму ущерба блогерше Елене Блиновской. Она составила 1 миллиард 402 миллиона рублей. Из этой суммы бизнес-коуч погасила сначала лишь 3% - 55 миллионов рублей.

Однако, как стало известно 4 декабря, Блиновская урегулировала вопросы с налоговой и погасила всю сумму задолженности.

Напомним, Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу России на автомобиле в апреле 2022 года. Блогеру и автору «Марафона желаний» предъявили обвинения в уходе от налогов в особо крупном размере и в отмывании денег. Сейчас она остается под домашним арестом.

Ранее мы писали о том, что суд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом до января 2024 года. Адвокаты просили смягчить меру пресечения, однако судья отказала в удовлетворении апелляции.