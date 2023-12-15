«Устала от блогеров»: Бузова публично унизила Даву после сообщений о воссоединении

37-летняя певица Ольга Бузова упрекнула бывших в желании прославиться за ее счет. Знаменитость поделилась откровением с порталом Lady Mail.ru.

После развода с Дмитрием Тарасовым прошло уже много лет, однако Ольга так и не встретила любовь. Дело в том, что каждый ее роман заканчивался со скандалом. Певица обвиняла экс-избранников в насилии и желании прославиться за ее счет. В новом интервью Бузова рассказала, что стала более требовательной в выборе ухажеров.

В первую очередь, Ольга хочет, чтобы ее избранник был далек от мира шоу-бизнеса. Артистка считает, что мужчина должен заниматься «серьезными делами, а не считать лайки под постами».

«Я устала от полузащитников, блогеров и желающих прославиться за мой счет. Хочется простого женского счастья», — пожаловалась Бузова.

Также Ольга прокомментировала поведение Тарасова, который продолжает ее упоминать в своих интервью. Певица считает, что футболист это делает для привлечения внимания прессы. Знаменитость выразила надежду на то, что когда-то Дмитрий сможет забыть ее имя.

«Надеюсь, когда-то ему надоест это все, и он займется чем-то серьезным», — высказалась артистка.

Напомним, что в последнее время Ольгу подозревают в воссоединении с Давидом Манукяном. Психолог Екатерина Корендясева объяснила, в каком случае Бузова и Манукян могут быть вместе. Подробности смотрите в этой статье.