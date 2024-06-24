«Частично в сознании»: госпитализированного Отара Кушанашвили отключили от ИВЛ

Супруга телеведущего Отара Кушанашвили, госпитализированного 20 июня в подмосковном Красногорске, рассказала о его состоянии. В беседе с Teleprogramma.pro Ольга Фролова-Кушанашвили сообщила, что журналиста отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По словам жены Отара Кушанашвили, врачи вывели телеведущего из медикаментозной комы, в которой он находился после операции. В настоящее время состояние журналиста «стабильно», его давление выровнялось. Теперь медики планируют приводить шоумена в чувство.

«Вышли из больницы. Отар частично в сознании. Состояние стабильно. Больше пока ничего не могу сказать», — заявила Ольга Фролова-Кушанашвили.

Напомним, 20 июня Отар Кушанашвили был госпитализирован в подмосковном Красногорске. Сообщалось, что незадолго до этого журналист жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Выяснилось, что необходима срочная операция.

Однако впоследствии появилась информация о том, что у Отара Кушанашвили обнаружили опухоль в брюшной области во время операции. Уточнялось, что результаты биопсии будут готовы через неделю. Как пишет Telegram-канал SHOT, предварительно, опухоль злокачественная. По данным источника, после восстановления телеведущему предстоит пройти обследования на сопутствующие заболевания, поэтому его не скоро выпишут из больницы.

Ранее мы писали о том, что Отар Кушанашвили жаловался на плохое самочувствие во время записи последнего выпуска своего YouTube-шоу «Каково?!».