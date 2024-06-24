«Ей трудно говорить»: племянницу Михаила Ефремова госпитализировали в Италии после избиения экс-супругом из-за сына

Актриса Ольга Ефремова госпитализирована в Италии после того, как ее избил бывший муж. Об этом Kp.ru рассказала ее мать, Анастасия Ефремова.

«Позавчера она в последний раз вышла на связь. Почти двое суток я не имела от нее никаких известий, чуть с ума не сошла. И вот незадолго до вашего звонка она прислала видеосообщение, в котором рассказала, что она в больнице. Но ей трудно говорить. По всей вероятности, у нее может быть сотрясение мозга», - рассказала она.

Мать артистки подтвердила, что у дочери действительно произошел конфликт с отцом их ребенка.

Ольга Ефремова в воскресенье, 23 июня, заявила в соцсетях, что ее бывший муж Алессандро Сини избил ее, когда она приехала в Италию, чтобы забрать сына на каникулы в Россию. Актриса опубликовала видео, на котором предстала с синяками и ссадинами, покрытыми зеленкой. Ольга Ефремова заявила, что экс-супруг жестоко избил ее, «разбив ей голову об пол», и украл ребенка.

Сообщается, что после начала СВО отец запретил поездки на родину матери, однако ей все же удалось договориться с бывшим мужем. В Риме она сняла квартиру, а далее «все, видимо, прошло не по плану».