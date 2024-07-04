Mash: 33-летняя певица Нюша и Игорь Сивов отказались в суде от сохранения семьи

33-летняя певица Нюша и Игорь Сивов отказались в суде от сохранения семьи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 3 июля состоялось очередное заседание по делу о разводе супругов. На вопрос о сохранении семьи певица и бизнесмен ответили отказом. Суд давал экс-возлюбленным месяц для примирения. При этом они заявили, что сохранили дружеские отношения ради общих детей.

15 июля Нюшу и Игоря ждет мировой суд, где будет решаться вопрос о проживании наследников.

Ранее певец Егор Крид рассказал о чувствах к экс-возлюбленной Нюше после ее развода. Подробности читайте в этой новости.

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