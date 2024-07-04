«Все тайное должно оставаться тайным»: Ольга Бузова похвасталась подарком от поклонника

Телеведущая Ольга Бузова призналась, что у нее появился тайный поклонник. Она показала в личном блоге подарок от него, но раскрывать личность мужчины не стала.

38-летняя артистка сейчас находится на съемках в Колумбии, откуда регулярно делится контентом в социальных сетях. Работа за границей удивляет Ольгу как неприятностями в виде ненастной погоды, так и неожиданными радостями. Она рассказала, что в один из дней, вернувшись в номер отеля, обнаружила огромный букет цветов. Бузова поделилась, что там была и записка от того, кто сделал ей сюрприз, но ее содержание она раскрывать не захотела.

«Все тайное должно оставаться тайным. Просто шикарный букет красных роз у меня в номере. Как? А вот так. Тот, кто хочет, всегда найдет возможность, а тот, кто не хочет, будет искать оправдание, причины, почему не смог или не смогла», - рассказала телеведущая в Telegram-канале.