Mash: 28-летний москвич обвинил актера Павла Деревянко в мошенничестве

28-летний москвич обвинил актера Павла Деревянко в мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, житель столицы вложил миллион рублей в компанию Деревянко и его партнера. Он рассчитывал, что криптобизнес принесет ему прибыль, однако ожидания не оправились. Потеряв всю сумму, пострадавший обратился в полицию и обвинил звезду «Беспринципных» в мошенничестве.

Если будет возбуждено уголовное дело, то Павлу грозит до 10 лет тюрьмы. При этом Деревянко не раз заявлял, что сам пострадал от действий партнера по бизнесу. На данный момент между ними идет судебное разбирательство.

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