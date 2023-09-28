Актер Павел Деревянко назвал себя глупым после обмана друга-криптомошенника. Звезда «Беспринципных» поделился откровением с изданием mk.ru.

Павел Деревянко попал в неприятную ситуацию. По данным СМИ, актер Артем Ткаченко потерял 6 миллионов рублей, доверившись совету коллеги. Павел познакомил приятеля с инвестором, который предложил ему обогатиться за счет продажи биткоинов. Однако обещанной прибыли он так и не получил.

Пострадал от действий мошенника и сам Деревянко. Спустя время актер выяснил, что должен знакомому 45 миллионов рублей. В беседе с журналистами знаменитость заявил, что «кристально чист». Свою вину Павел видит лишь в том, что он доверился злоумышленнику, которого ранее считал другом.

«Я был недальновиден. Я ему полностью доверял, а тут такое произошло. Ну ничего, на ошибках учимся», — высказался артист.

Ранее мы писали о том, что 46-летний Павел Деревянко купил квартиру в центре Москвы. Подробности смотрите в этой статье.

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