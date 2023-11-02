Mash: 21-летнему блогеру Дане Милохину прислали повестку по адресу TikTok-хауса

21-летнему блогеру Дане Милохину пришла очередная повестка из военкомата. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, повестка пришла в подмосковный TikTok-хаус, в котором он ранее проживал. В 2022 году юноша со скандалом покинул жилище, чтобы самостоятельно построить карьеру. Отмечается, что теперь Милохина разыскивают не только военкомы из Анапы.

Напомним, что первую повестку Дане пытались вручить в октябре 2023 года. Узнав о том, что его могут отправить на службу, Милохин в спешке покинул территорию России. На данный момент блогер находится в ОАЭ и не собирается возвращаться в РФ.

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