Гарик Мартиросян заявил, что его не зажгла песня племянницы на «Фабрике звезд»

Гарик Мартиросян заявил, что его не зажгла песня племянницы на «Новой Фабрике звезд». Об этом стало известно в крайнем выпуске передачи.

Племянница Гарика выступила с рэпером ST и исполнила композицию «Луи Луи». Нонна Еганян вышла на сцену в дерзком образе: она надела джинсовый топ, юбку и сапоги. Девушка уверенно держалась, пока в какой-то момент не забыла слова. После выступления рэпер поддержал ее и заявил, что ему понравилось их выступление. Однако Гарик Мартиросян не согласился с мнением ST. По его словам, песня не подходит для голоса Нонны.

«Мы же честное жюри. Мне кажется, что для голоса Нонны это слишком не та песня, которая нужна. Меня это все не зажгло», — высказался Гарик.

Ему возразил Сергей Шнуров, который высоко оценил номер участников.

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