Александра Круга и Нонну Еганян номинировали на вылет в «Новой Фабрике звезд». Об этом сообщили в пресс-службе шоу.

Накануне прошел очередной отчетный концерт участников «Новой Фабрики звезд». Проект покинула Анастасия Ким, а в номинацию попали Александр Круг, Никита Уифмцев и Нонна Еганян.

Причем наследника шансонье Михаила Круга номинировал его же наставник Сергей Жуков. Свое решение он объяснил тем, что его поразили стихи, которые написал Александр Круг.

«Для меня номинация — это поощрительный процесс. Один из участников моей команды написал чудесные стихи, посвятил эти стихи своему любимому человеку. Мне показалось это настолько здорово, что человек переживает эти эмоции», — рассказал он.

Жуков добавил, что планирует помочь молодому человеку выпустить песню на эти стихи.

«Мне показалось, что эти стихи должны услышат миллионы людей. Я сделаю музыку на эти стихи, мы сделаем классную песню», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что сын Михаила Круга рассказал об отношениях с девушками на «Новой Фабрике звезд».