Марк Варшавер вышел на связь после слухов о его госпитализации

Директор «Ленкома» Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он рассказал Пятому каналу.

Варшавер опроверг, что его экстренно госпитализировали. Оказывается, он просто проходил осмотры у врачей. Ему предложили сделать капельницы, чтобы проверить состояние организма. После обеда советский театральный актер посетит «Ленком».

Ранее в СМИ появилась информация, что Варшавера якобы экстренно госпитализировали в Москве с двухсторонней пневмонией. До этого заслуженный театральный деятель жаловался на кашель, слабость и одышку.

Также мы писали, что юморист Евгений Петросян по-прежнему находится в больнице после падения на прогулке. Практически спустя неделю молодая супруга артиста Татьяна Брухунова выдвинулась к своему звездному мужу — во время случившегося она находилась в Пекине, где встречала китайский Новый год вместе с друзьями.