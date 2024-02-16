«Пора домой»: молодая жена Петросяна вылетела из Китая к больному супругу почти через неделю

Юморист Евгений Петросян по-прежнему находится в больнице. Он попал туда после падения на прогулке. У знаменитости диагностировали перелом предплечья. Практически спустя неделю молодая супруга артиста Татьяна Брухунова выдвинулась к своему звездному мужу — во время случившегося она находилась в Пекине, где встречала китайский Новый год вместе с друзьями.

Девушка намекнула о возвращении в социальных сетях. Она опубликовала фотографию, на которую попало кресло в самолете. Снимок она подписала фразой «Пора домой». По всей видимости, Брухунова в скором времени вернется на родину и навестит больного супруга.

Ранее Петросян заявил журналистам, что не собирается отменять выступление в Москве из-за последних событий. При этом комментировать произошедшее с ним артист не стал.