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Опубликовано 16 февраля 2024, 15:19
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«Пора домой»: молодая жена Петросяна вылетела из Китая к больному супругу почти через неделю

Молодая жена Петросяна запустила новость о возвращении к супругу в Москву .
«Пора домой»: молодая жена Петросяна вылетела из Китая к больному супругу почти через неделю

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юморист Евгений Петросян по-прежнему находится в больнице. Он попал туда после падения на прогулке. У знаменитости диагностировали перелом предплечья. Практически спустя неделю молодая супруга артиста Татьяна Брухунова выдвинулась к своему звездному мужу — во время случившегося она находилась в Пекине, где встречала китайский Новый год вместе с друзьями.

Девушка намекнула о возвращении в социальных сетях. Она опубликовала фотографию, на которую попало кресло в самолете. Снимок она подписала фразой «Пора домой». По всей видимости, Брухунова в скором времени вернется на родину и навестит больного супруга.

Ранее Петросян заявил журналистам, что не собирается отменять выступление в Москве из-за последних событий. При этом комментировать произошедшее с ним артист не стал.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Евгений Петросян
жена
травма