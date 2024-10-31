Марк Эйдельштейн сообщил, что проблемы с военкоматом возникли из-за сессии

Марк Эйдельштейн сообщил, что у него появились проблемы с военкоматом из-за несданной сессии. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

Актер прокомментировал новости, связанные с его розыском. Марк подчеркнул, что Нижегородский военкомат разыскивает его из-за невовремя сданной сессии. Кроме того, он также не успел сдать все необходимые документы, подтверждающие его ученический статус.

Однако актер уже успокоил своих поклонников, ведь он приехал в родной город, чтобы решить все проблемы. Также Марк призвал студентов готовиться к сессии и вовремя ее сдавать, чтобы не возникало таких ситуаций, как у него.

«Я сейчас в родном Нижнем Новгороде, приехал увидеть семью. И сейчас иду в свой университет имени Лобачевского. Я очень благодарен за внимание. Пользуясь этим моментом, хочется обратиться к студентам: ребята, сдавайте сессию вовремя. Потому что у меня там были дела, я не досдал [доки], а теперь хочется гулять, солнце, а я пошел учиться. Всем хорошей весны!» — заявил Эйдельштейн.

Ранее мы писали о том, что 23-летнего актера Марка Эйдельштейна разыскивает Нижегородский военкомат.

Также сообщалось, что актер Глеб Калюжный шесть лет скрывался от военкомата.