23-летнего актера Марка Эйдельштейна разыскивает Нижегородский военкомат

Военный комиссариат Нижнего Новгорода объявил в розыск 23-летнего Марка Эйдельштейна после того, как у него кончилась отсрочка. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

По данным издания, актер, прописанный в Нижнем Новгороде, вместо визита в военкомат отправился покорять сначала Голливуд, а затем мировые подиумы. После успеха фильма «Анора», где Марк сыграл главную роль, он улетел в Париж, чтобы стать участником Недели моды.

Сообщается, что у Эйдельштейна истек срок отсрочки, но он пока еще не появлялся в военкомате по месту прописки и не отмечался. Однако, стоит отметить, что в скором времени начнется весенний призыв.

Напомним, что Марк Эйдельштейн сыграл в фильме Шона Бейкера «Анора», которая уже успела выиграла пять «Оскаров» в таких номинациях, как лучший фильм, лучшая режиссура, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшая женская роль.

Ранее мы писали о том, что 26-летний актер Глеб Калюжный отправится в армию 16 апреля.

Также сообщалось, что 23-летний актер из «Аноры» Марк Эйдельштейн снялся для американского глянца.