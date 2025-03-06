Искали и в Твери, и в Красногорске: актер Глеб Калюжный шесть лет скрывался от военкомата

Актер Глеб Калюжный шесть лет бегал от призыва в армию. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. По данным источника, звезда «Вампиров средней полосы» долгое время игнорировал повестки, которые ему приходили от военкомата.

Недавно появилась информация, что против Калюжного возбудили уголовное дело за уклонение от службы в армии. Сам актер никаких комментариев на этот счет не давал, а его мама заявляла — Глеб официально учится в университете, что обеспечивает ему отсрочку. Однако, по данным СМИ, высшее образование он решил получить недавно, а на протяжении шести лет скрывался от военкомата.

Отмечается, что с 2019 года ему регулярно присылали повестки, на которые Глеб никак не реагировал. Его искали и по месту регистрации, и в соседних регионах – в Тверской области и в подмосковном Красногорске.

К слову, 6 марта Калюжный лично явился в прокуратуру вместе со своим адвокатом. Он проходит допрос.

Ранее появилась информация, что Глеб Калюжный пытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы избежать призыва.