Мария Шумакова заявила, что их с годовалым сыном госпитализировали с пневмонией

Мария Шумакова рассказала, что их с годовалым сыном госпитализировали с пневмонией. Актриса пожаловалась на самочувствие в соцсети.

В личном блоге Мария опубликовала фото, на котором она запечатлена под капельницей. Актрису вместе с сыном госпитализировали в инфекционную больницу Астрахани, где у нее были съемки. Врачи выявили у пациентов пневмонию. По словам знаменитости, больше всего она переживает за здоровье годовалого сына.

«Поснималась, теперь можно и полежать. Так понравилась Астрахань, что еще на неделю остаюсь. Минимум. Мы с сыном в инфекционной областной больнице. Поймали с Леонидом пневмонию. И он, и я. Тут я в принятии уже, но вообще страшно, конечно», — рассказала актриса.

Поклонники посочувствовали Шумаковой и пожелали им скорейшего выздоровления.

«Ох, Машенька, когда детки болеют, сердце всегда не на месте», — написали подписчики.

