«Страшно»: Лянка Грыу пожаловалась на агрессивного таксиста, который запер ее в машине

Лянка Грыу рассказала, как ее с сыном запер таксист в Турции и вымогал деньги. Актриса поделилась инцидентом в соцсети.

Лянка вместе с сыном отправилась в путешествие в США. Они сделали пересадку в Стамбуле, и время, проведанное в городе, обернулось для них инцидентом. По словам актрисы, она столкнулась с агрессией таксиста, который согласился их довести до отеля. В конце пути знаменитость заплатила ему 15 долларов, но тот запер машину и стал требовать больше денег. Таксист объяснял поступок тем, что он остался без клиента на обратную дорогу.

«Таксист вдруг запер машину и начал на меня давить, что надо заплатить 25 долларов. Рядом ребенок, час ночи, я в глуши. Он говорит: «Тут никого нет, мы далеко, я не смогу взять другого клиента обратно, поеду пустой, надо заплатить за это»», — рассказала она.

Актриса старалась сохранять спокойствие. По словам Лянки, она улыбнулась таксисту и напомнила ему про прямые обязанности, а затем дала еще 5 долларов и попросила открыть дверь. Знаменитость не скрывает, что ей было страшно.

«Было неприятно? Да, очень! Даже страшно. Но важно сохранять спокойствие, особенно с агрессивными мужчинами», — резюмировала актриса.

