35-летняя актриса Мария Шумакова рассказала, что похудела на 17 кг за 6 месяцев. Звезда «Сладкой жизни» раскрыла секрет стройности в соцсети.

По словам Шумаковой, после родов на весила 92 кг. Актриса не могла принять новое тело и много плакала, смотря на себя в зеркало. Мария решила бороться с лишним весом, отказавшись от запретов.

«6 кг ушли сразу без каких-либо ограничений. А потом постепенно по 1,5 - 2 кг в месяц. Я убрала любые запреты. Если я хочу шоколадку, я ее съем. И фокус в том, что при отсутствии запретов меньше хочется есть вредную, калорийную пищу», — высказалась знаменитость.

Также Мария стала питаться, ориентируясь на голод, а не на скуку.

«Я ем, когда действительно хочу есть. Если мне грустно, скучно, то я стараюсь по-другому восполнять свои эмоции», — резюмировала артистка.

Напомним, что Шумакова родила сына от PR-агента Вячеслава Гусева.

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