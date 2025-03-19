Мария Миногарова высмеяла хейтеров после помолвки с Александром Горчилиным
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Модель Мария Миногарова высмеяла хейтеров после помолвки с Александром Горчилиным. Знаменитость ответила на критику в соцсети.
Миногарова получила предложение руки и сердца на вечеринке в честь своего 36-летия. Тогда актер вручил избраннице кольцо, с юмором назвав себя лучшим подарком. Увидев ролик с признанием, пользователи Сети раскритиковали Александра и призвали Марию не выходить за него замуж.
«Как-то слишком много красных флагов. Не слишком убедительная речь», — высказались фолловеры.
Знаменитость дала понять, что ее не расстраивают, а веселят слова подписчиков.
«Отдельная радость — это, конечно, читать комментарии. Плохо примерно всё, ребят! Предложение плохое, место плохое, кольцо плохое, слова плохие!» — заявила Миногарова.
Несмотря на критику, модель назвала помолвку «лучшим событием в жизни».
Ранее Ксения Собчак поздравила Миногарову с помолвкой и назвала ее жениха «крашем». Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов провели повторную свадьбу на Мальдивах.