Модель Мария Миногарова высмеяла хейтеров после помолвки с Александром Горчилиным. Знаменитость ответила на критику в соцсети.

Миногарова получила предложение руки и сердца на вечеринке в честь своего 36-летия. Тогда актер вручил избраннице кольцо, с юмором назвав себя лучшим подарком. Увидев ролик с признанием, пользователи Сети раскритиковали Александра и призвали Марию не выходить за него замуж.

«Как-то слишком много красных флагов. Не слишком убедительная речь», — высказались фолловеры.

Знаменитость дала понять, что ее не расстраивают, а веселят слова подписчиков.

«Отдельная радость — это, конечно, читать комментарии. Плохо примерно всё, ребят! Предложение плохое, место плохое, кольцо плохое, слова плохие!» — заявила Миногарова.

Несмотря на критику, модель назвала помолвку «лучшим событием в жизни».

Ранее Ксения Собчак поздравила Миногарову с помолвкой и назвала ее жениха «крашем». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов провели повторную свадьбу на Мальдивах.