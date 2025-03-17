Ксения Собчак поздравила Миногарову с помолвкой и назвала ее жениха «крашем»

35-летняя блогер Мария Миногарова накануне обрадовала фанатов. Звезда заявила, что выходит замуж за актера Александра Горчилина. Представители российского шоу-бизнеса сразу же принялись поздравлять пару. Высказалась об их союзе и телеведущая Ксения Собчак.

Собчак вспомнила, как сватала Горчилина Насте Ивлеевой, когда брала у нее интервью. Светская львица пошутила, что этот выпуск видимо смотрела Маша Миногарова.

«А я же говорила, что Саша Горчилин — краш!», — высказалась знаменитость в своем Telegram-канале.

Ксения призналась, что по-прежнему считает 33-летнего жениха блогера одним из самых перспективных российских актеров и постановщиков. По ее мнению, Мария и Александр смотрятся «супер органично».

Наконец, Собчак от всей души поздравила пару с помолвкой.

Напомним, что первая о радостном событии в жизни модели сообщила телеведущая Ида Галич, которая присутствовала на мероприятии. Она показала кадры, на которых гости были в приятном удивлении, а сама Мария опустилась на колени и сначала даже не могла ничего сказать. Актер преподнес возлюбленной кольцо стоимостью почти в 1 млн рублей.