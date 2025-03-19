Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов провели повторную свадьбу на Мальдивах. Модель рассказала о торжестве в соцсети.

Анастасия и Дмитрий встретили весну за границей, куда они улетели вместе с детьми и мамами. 18 марта семья отметила два праздника: день рождения Тарасова и еще одну свадьбу.

Костенко поделилась видео с церемонии. Знаменитость предстала в традиционном для Мальдив платье невесты. На ней был красный наряд с золотой вышивкой, а в руках Анастасия держала букет белых цветов.

«Я снова сказала: «Да»», — высказалась Костенко.

К слову, модель не стала уточнять, почему они решили сыграть еще одну свадьбу, но уже по местным традициям.

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