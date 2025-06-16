Мария Кожевникова задолжала около 700 тысяч рублей за неоплату ЖКХ и парковки

Звезда сериала «Универ» и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова должна выплатить около 700 тысяч рублей за неуплату коммунальных услуг и парковочных мест в жилом комплексе Level Barvikha Residence на Рублевке. По данным Mash, долги накопились за год.

Как сообщает источник, управляющая компания требует оплату за две квартиры и четыре машиноместа. За первую квартиру задолженность составляет 288 тысяч рублей, за вторую — 235 тысяч. Каждое парковочное место обошлось в 30 тысяч, а за два склада начислено по девять тысяч. С учетом судебных издержек общая сумма иска достигает 700 тысяч рублей.

Кожевникова подтвердила, что в курсе судебного разбирательства и ее юристы уже занимаются этим вопросом.

Ранее мы писали о том, что певица Анита Цой выиграла в суде 829 тысяч у компании, занимающейся арендой.

Также в мае сообщалось, что у певицы обнаружили долг по налогам. Задолженность составляла 59 тыс. рублей.