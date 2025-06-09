Певица Анита Цой выиграла в суде 829 тысяч у компании, занимающейся арендой

Певица Анита Цой выиграла суд у компании, занимающейся арендой. С ответчика в пользу артистки взыскали более 800 тыс. рублей.

Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По его информации, звезда подала иск в Арбитражный суд столицы в начале года. Суд постановил, что фирма не исполнила обязательства по договору аренды. В итоге иск полностью удовлетворили. С ответчика взыскали 829 тыс. рублей.

В мае сообщалось, что у певицы обнаружили долг по налогам. Задолженность составляла 59 тыс. рублей.

Речь шла о компании певицы, которая производит готовые блюда. Бизнесу больше года. Помимо долга по налогам, у него отрицательная прибыль – 3,7 млн рублей.