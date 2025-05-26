Опубликовано 26 мая 2025, 17:001 мин.
У певицы Аниты Цой обнаружили долг по налогам в размере 59 тысяч рублей
© Komsomolskaya Pravda/East News
У певицы Аниты Цой обнаружили долг по налогам. Размер задолженности составляет 59 тыс. рублей.
Соответствующую информацию приводит Telegram-канал «Звездач».
Источник проверил сведения о налогах и сборах компании ООО «Фудстар», которая занимается производством готовых блюд. Бизнес функционирует чуть больше года.
По данным на 10 февраля 2025 года, за фирмой числился долг в размере 59 тыс.
Отмечается, что у бизнеса отрицательная прибыль – 3,7 млн, а также нулевая выручка.
Ранее в мае сообщалось, что у блогера Лерчек появился новый долг перед налоговой в размере 28 млн. За неделю до этого она погасила задолженность в 25 млн.