Марина Девятова заявила об ответственности артистов за высказывания об СВО

Заслуженная артистка России Марина Девятова призналась, что исполнители с почетными званиями несут ответственность за свои высказывания. Об этом пишет издание «Абзац».

«Надо понимать, когда вы получаете звания, когда человек получает погоны, на него [ложится] ответственность — чем больше звездочек, чем выше звание, тем больше ответственность», — поделилась певица.

Знаменитость также сравнила сцену с «лобным местом». Девятова подчеркнула, что артисты со званиями несут ответственность за свои публичные заявления и поступки перед президентом, российским народом, перед учителями и богом. Она добавила, что талант артистам не принадлежит, поскольку только дается некоторым при рождении.

Ранее Марина Девятова обвинила в неискренности артистов, поющих патриотические песни.

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