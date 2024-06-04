Марина Девятова удивилась из-за интереса артистов к патриотическим песням

Заслуженная артистка России Марина Девятова обвинила в неискренности некоторых исполнителей, которые начали петь патриотические песни после начала спецоперации на Украине. Об этом пишет издание «Абзац».

«У меня вопрос, например, возникает к некоторым нашим исполнителям, которые никогда не пели песню про Россию, понимаете, про Родину, про нашу страну великую. А я вот 26 лет пою песню про русские березки, и только в этой трагичной ситуации вдруг неожиданно все сказали: «О, а это надо, патриотом нынче быть модно», - поделилась Девятова.

Певица отметила, что происходящее можно назвать лукавством, поскольку в настоящий момент почти каждый музыкант поет песни про Россию. Она добавила, что патриотичные песни стали «модными».

«А я про эту Россию пою 26 лет и счастлива оттого, что я в ней живу, и то, что я это пела, и вдруг неожиданно это заметили», – заключила артистка.

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