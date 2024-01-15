«Она глубоко больна»: Ксения Бородина пожалела Волочкову после скандального видео с Джигурдой

Ксения Бородина прокомментировала скандальное видео балерины Анастасии Волочковой с актером Никитой Джигурдой. Телеведущая высказалась по этому поводу на своей странице в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Телеведущая считает, что в видео нет ничего смешного. Ролик, по ее мнению, говорит о том, что Волочкова «глубоко больна», и ей давно пора заняться своим здоровьем.

«Все, кто пытается на алкоголизме Волочковой выехать с помощью то интервью, то таких вот историй, дно! Потому что она глубоко больна, и надо это увидеть окружению и помогать. А не просмотры делать», — сказала Ксения.

Также она недоумевает, кто мог снять данное видео.

Провокационное видео было снято в доме Волочковой. На нем знаменитости явно находятся в нетрезвом виде и танцуют под песню артистки Любови Успенской. В итоге Джигурда сдернул штаны с балерины, а она оказалась в нижнем белье. Ролик вызвал большой резонанс, общественность возмутило вульгарное поведение звезд.

Бывший директор актера Антонина Саврасова-Абрамова уверена, что именно Джигурда слил в Сеть скандальный ролик.