«Карьера уже на нуле»: Лера Кудрявцева публично унизила Сергея Лазарева

Телеведущая Лера Кудрявцева нахамила певцу Сергею Лазареву на съемках шоу «Аватар» после того, как он посмеялся над ее новым цветом волос.

Ведущая появилась в студии в черном парике и привела в восторг всех присутствовавших. Однако Лазарев внезапно заявил, что новый цвет волос ей не идет.

«Не идет тебе черный», — категорично заявил певец.

В ответ Кудрявцева неожиданно отметила, что карьера Лазарева «уже на нуле, считай». В этот момент в перепалку звезд вмешались другие члены жюри и попытались свести все к шутке.

Лазарев также решил пойти на мировую и заявил, что Кудрявцева его «заводит» в образе жгучей брюнетки.

«Ты ж моя рыбонька», — ответила довольная Кудрявцева.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о болезни молодого мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Спортсмен пожаловался супруге на температуру 37,2 и стал объектом ее шуток.