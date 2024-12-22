«Карьера уже на нуле»: Лера Кудрявцева публично унизила Сергея Лазарева
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Телеведущая Лера Кудрявцева нахамила певцу Сергею Лазареву на съемках шоу «Аватар» после того, как он посмеялся над ее новым цветом волос.
Ведущая появилась в студии в черном парике и привела в восторг всех присутствовавших. Однако Лазарев внезапно заявил, что новый цвет волос ей не идет.
«Не идет тебе черный», — категорично заявил певец.
В ответ Кудрявцева неожиданно отметила, что карьера Лазарева «уже на нуле, считай». В этот момент в перепалку звезд вмешались другие члены жюри и попытались свести все к шутке.
Лазарев также решил пойти на мировую и заявил, что Кудрявцева его «заводит» в образе жгучей брюнетки.
«Ты ж моя рыбонька», — ответила довольная Кудрявцева.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о болезни молодого мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Спортсмен пожаловался супруге на температуру 37,2 и стал объектом ее шуток.