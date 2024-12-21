«Он умирает»: Лера Кудрявцева рассказала о болезни молодого мужа и посмеялась над ним

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о болезни молодого мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Спортсмен пожаловался супруге на температуру 37,2 и стал объектом ее шуток.

«Короче, у мужа температура несколько дней 37,2. Это ад на Земле. Он умирает. Я говорю, ну, мол, поймал вирус может быть, может нервы, да что угодно может влиять на температуру», — поделилась Лера в своем Telegram-канале.

Телеведущая также в шутку отметила, что после публикации Макарову внезапно полегчало и он перестал ей жаловаться.

Кроме того, телеведущая призналась, что Макаров предложил ей измерить температуру, чтобы сравнить.

«Но это же невозможно, девоньки — у вас тоже так?» — посмеялась Кудрявцева.

Напомним, Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году, несмотря на большую разницу в возрасте – хоккеист младше своей избранницы на 16 лет. В 2018 году у пары родилась дочь Мария.

Ранее Лера Кудрявцева прокомментировала скандал, который устроил Сергей Лазарев на съемках шоу «Ну-ка, все вместе!». Телеведущая публично поддержала экс-возлюбленного.