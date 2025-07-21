Мариам Тилляева предложила Авроре Кибе выступить у нее на свадьбе с Лепсом

Мариам Тилляева предложила Авроре Кибе выступить у нее на свадьбе с Григорием Лепсом. Внучка первого президента Узбекистана обратилась к Авроре в соцсети.

Мариам получила предложение руки и сердца от избранника, который младше на 3 года. Ее возлюбленный подарил кольцо на Лазурном берегу. Мариам выложила пост с радостной новостью, и в числе первых на помолвку отреагировала Аврора Киба.

«Поздравляю, милашки!» — написала возлюбленная Лепса.

Невеста не только поблагодарила Аврору за поздравления, но и предложила ей выступить на свадьбе вместе с Григорием. Пока ни Киба, ни певец не отреагировали на рабочее предложение.

«Спасибо, котик! Выступите у нас на свадьбе? Дуэтом?» — написала Мариам.

Также к поздравлениям присоединились Наталья Рудова, Леон Кемстач, Яна Рудковская, Алена Водонаева, Наталья Бардо и другие звезды.

Ранее невеста Григория Лепса призналась, что мечтала об отношениях с 63-летним певцом. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 63-летний певец Григорий Лепс занялся здоровьем ради молодой невесты Авроры Кибы.