Мари Краймбрери отреагировала на слухи о многочисленных пластических операциях

Певица Мари Краймбрери заявила, что не делала ни одной пластической операции. Артистка отреагировала на слухи в соцсети.

Пользователи Сети раскритиковали певицу за увлечение пластикой, сравнив ее архивные снимки и новые. Исполнительница хита «Океан» заявила, что не делала ни одной операции. По словам знаменитости, ее внешность сильно изменилась после похудения на 20 кг.

«Я же не делала ни одной пластики. Все пишут, что я жертва пластической хирургии», — написала Мари.

Мари утверждает, что раньше считала себя некрасивой и пухлой. Ей не нравились зубы, жидкие волосы и маленькие губы. Несмотря на «недостатки», певица чувствовала себя уверенно.

«Я была больше на 20 килограммов, с тонкими бровями, жиденькими неухоженными черными волосами... У меня очень кривые зубы от природы. Из-за такого пухляша на лице казалось, что у меня очень маленькие губки. И вот с этим всем я была очень уверена в себе. Почему? Я не могу понять», — резюмировала она.

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