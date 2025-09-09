Маргарита Симоньян сообщила, что вышла из наркоза после операции из-за болезни. Маргарита поделилась подробностями своего состояния в Telegram-канале.

В начале сентября журналистка в эфире ТВ объявила о тяжелом заболевании. Маргарита не стала называть диагноз, но уточнила, что готовится к операции. Она намекнула, что ей предстоит хирургическое вмешательство на груди.

Как выяснилось, журналистку уже прооперировали. Она вышла на связь с подписчиками и поблагодарила их за поддержку.

«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Все дальнейшее — исключительно в руках Господа. На него и буду уповать», — заявила она.

Напомним, решение рассказать о болезни далось Маргарите нелегко. Однако она поняла, что лучше сообщить публике правду, чем читать о себе фейковые новости.

