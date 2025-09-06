«Эту матушку очень многие знают»: Маргарита Симоньян получила церковную награду

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил российскую телеведущую Маргариту Симоньян церковным орденом равноапостольной княгини Ольги III степени. Фотографии и видео с торжественной церемонии журналистка опубликовала в своем Telegram-канале.

На кадрах патриарх вручает награду в Успенском Соборе Московского Кремля. Затем они сделали несколько совместных фотографий.

«Эту матушку очень многие знают. Борется и за Родину, и за Церковь», — сказал глава Русской православной церкви.

В ходе церемонии было объявлено, что орден вручен Симоньян «во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи со знаменательной датой со дня рождения княгини Ольги».

«Спасибо Богу, что дает мне сил жить и делать то, что делаю», — отреагировала на получение награды Маргарита.

Орден Святой княгини Ольги учредили в 1988 году. Его вручают женщинам за особые заслуги.

