НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 26 июня 2024, 13:08
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Маргарита Симоньян приободрила Карена Шахназарова после возбуждения против него дела на Украине

Симоньян приободрила Шахназарова после возбуждения против него дела на Украине.
Маргарита Симоньян приободрила Карена Шахназарова после возбуждения против него дела на Украине

© Starface.ru

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян приободрила режиссера Карена Шахназарова, в отношении которого ранее возбудили уголовное дело на Украине.

«Карен Георгиевич, добро пожаловать в нашу тесную, теплую компанию», - написала Симоньян в своем личном Telegram-канале.

Таким образом журналистка намекнула на то, что теперь и он причислен к кругу знаменитых россиян, в отношении которых украинские власти завели уголовные дела.

В апреле Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против Симоньян уголовное дело за то, что она якобы призывала «к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года», а также «неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины». В марте 2022 года украинскими властями уже возбуждалось дело в отношении нее о финансировании действий, совершенных с целью «насильственного захвата власти» или «изменения границ» Украины.

Ранее в среду, 26 июня, Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Карена Шахназарова за его высказывания в поддержку России. Сам режиссер сказал, что ему такие известия не интересны.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Маргарита Симоньян
Автор:Евгений Ширяев
Теги:
Карен Шахназаров
режиссер
Украина