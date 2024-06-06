«Кроме жены»: Маргарита Симоньян пошутила во время ПМЭФ на тему новшеств и повеселила гостей

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян приняла участие в сессии Петербургского международного экономического форума на тему совершенствования государственного аппарата. Во время речи одного из чиновников журналистка отпустила шутку, которую оценили все присутствующие.

Видео с репликой Симоньян опубликовала у себе в Telegram-канале. Главред RT вступила в короткую беседу с замминистра финансов Алексеем Лавровым. Чиновник заявил, что новое приветствуется и нужно всегда.

«Кроме жены», — добавила журналистка.

На эту реплику Лавров ответил, что готов обсудить все отдельно. В зале при этом послышался смех.

Ранее Симоньян высмеяла Клуни, назвавшего слова о преследовании российских журналистов «оговоркой». Ее насмешило оправдание, прозвучавшее от голливудского актера.