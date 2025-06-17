Маргарита Симоньян призналась, что мечтает «покутить» в Одессе с Кеосаяном

Маргарита Симоньян призналась, что мечтает «от души покутить» в Одессе с Тиграном Кеосаяном. Главный редактор RT заговорила о муже, впавшем в кому, в Telegram-канале.

В конце 2024 года режиссер пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Маргарита не скрывает беспокойства за мужа и просит подписчиков молиться за его здоровье. Знаменитость получила обратную связь от жителей Одессы. Они выразили надежду, что уже совсем скоро Тигран вернется «в круг семьи и страны».

«Одесса молится о здравии Тиграна. Маргарита, вы вашей верой и молитвой обязательно вернете любимого в круг семьи и страны», — написали подписчики.

Симоньян была тронута обращением фолловеров. Она призналась, что мечтает вместе с мужем и его мамой отправиться в путешествие по Одессе.

«Вот спасибо вам! У нас с Тиграном и Лаурочкой на троих одна мечта — прокатиться на машине от Тамани до Одессы и там от души покутить», — ответила Маргарита.

Ранее Маргарита Симоньян назвала мужа Тиграна Кеосаяна «лучшим в мире собеседником». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Маргарита Симоньян не может продолжать работу над книгой из-за комы Кеосаяна.