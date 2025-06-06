«Пока у меня нет сил»: Маргарита Симоньян оставила работу над книгой из-за комы Кеосаяна

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала, что не смогла продолжать работу над книгой из-за событий в своей жизни. Несколько месяцев назад ее муж Тигран Кеосаян впал в кому, и это сильно изменило главного редактора RT.

В личном Telegram-канале Симоньян призналась, что начинала работу над озвучкой собственной книги. Закончить она должна была к Новому году, но не смогла. Отметим, что речь о сборнике рассказов «Водоворот», который журналистка выпустила в 2023 году.

«Жизнь распорядилась моими планами по своему суровому усмотрению, и пока у меня нет сил продолжать озвучку», - рассказала Маргарита.

К слову, журналистка уже рассказывала, что проблемы со здоровьем мужа сильно повлияли на нее. Она изменилась, перестала обращать внимание на негатив в Сети и тратить силы на пустые конфликты. Долгое время, по словам Симоньян, она не могла найти в себе силы общаться с поклонниками, но благодаря поддержке пользователей вернулась в соцсети. Впрочем, она предупредила – если будет получать критику, то перестанет делиться личным.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала, из-за чего могла бы завершить карьеру.