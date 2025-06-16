«Лучший в мире собеседник, мой муж»: Маргарита Симоньян сделала признание о впавшем в кому Тигране Кеосаяне

Маргарита Симоньян вспомнила о жизни с мужем Тиграном Кеосаяном до комы, в которую актер впал несколько месяцев назад. В своем Telegram-канале журналистка призналась, что всегда считала супруга «лучшим в мире собеседником».

Жена Тиграна Кеосаяна не смогла пройти мимо комментария подписчика, назвавшего ее «удивительной силы человеком», который находит время отвечать на вопросы в тяжелое время. Маргарита Симоньян объяснила: если раньше она редко реагировала на комментарии в личном блоге, то теперь нуждается в общении с неравнодушными к ситуации в ее семье людьми. При этом она отметила: «лучшим собеседником» для нее всегда был супруг.

«Признаться, раньше я гораздо реже отвечала на комментарии. Мне всегда было с кем поговорить — с лучшим в мире собеседником, моим мужем. Это не значит, что сейчас мне совершенно не с кем поговорить. Но сейчас мне хочется общаться с теми, кто, не будучи родным и близким, все равно молится и переживает за него, — то есть с вами», — заявила Маргарита Симоньян.

Напомним, в конце декабря 2024 года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Известно, что проблемы с сердцем у режиссера уже давно, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта. Маргарита Симоньян ежедневно навещает мужа в больнице и ждет его «возвращения». Главный редактор RT признается: в тяжелое время ей придает сил поддержка неравнодушных людей, которые молятся за режиссера.

Ранее врач Тиграна Кеосаяна заявил, что не может прогнозировать сроки его выхода из комы.