Уголовное дело против Карена Шахназарова возбудили на Украине

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против режиссера Карена Шахназарова, сообщает пресс-служба ведомства.

Украинская прокуратура утверждает, что Шахназаров «как публичное лицо и представитель «культурной ячейки России», пользуясь популярностью и авторитетом в медиа, а также возможностью формировать общественное мнение, систематически выражал свою позицию» в поддержку России.

Режиссер, как заявляют в прокуратуре, в разных интервью «освещал российские нарративы и лозунги». В частности, речь идет об интервью артиста Youtube-каналу «Эмпатия Манучи» в сентябре 2023 года.

Прокуратура инкриминировала Карену Шахназарову «оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины» (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Ранее Карен Шахназаров призвал запретить детский отдых в Крыму из-за ударов ВСУ по территории полуострова. По мнению Шахназарова, в нынешних условиях «необходимо чем-то жертвовать, а «не имитировать мирную жизнь».