Сделали мучителем детей: Маргарита Симоньян высказалась о лишении Дурова родительских прав в Швейцарии

Суд в Швейцарии лишил Павла Дурова родительских прав на троих детей от Ирины Болгар. Женщина утверждает, что родила наследников для миллиардера, а тот перестал оказывать помощь ей и им. Главный редактора RT Маргарита Симоньян оценила положение предпринимателя в СМИ и сочла, что из него пытаются сделать мучителя детей.

По словам журналистки, основатель мессенджера повторяет судьбу австралийского телеведущего Джулиана Ассанжа, которого обвиняли в изнасиловании во время пребывания в британской тюрьме. Новости о том, что Дурова лишили родительских прав, появились спустя некоторое время после того, как его задержали французские правоохранители.

«Никак, разумеется, не равняю истинного правдолюбца Ассанжа и лицемерного Дурова (нас-то он в Европе заблокировал, как ему было велено, аж в первых рядах блокираторов побежал). Наблюдать однако же забавно. Особенно забавен хор СМИ, наконец-то получивших методичку», — написала Маргарита в своем Telegram-канале.

Ранее Болгар объяснила, что судится с Павлом Дуровым ради защиты детей. Женщина успела столкнуться с волной хейта в Сети.