«Прости за плохое»: Ксения Собчак обратилась к Маргарите Симоньян после сокращения срока своим сотрудникам

Журналистка Ксения Собчак публично обратилась к коллеге Маргарите Симоньян в Telegram-канале «Кровавая барыня». Телеведущая попросила у нее прощения, но не стала уточнять, из-за чего захотела извиниться.

Ксения отметила, что раньше негативно высказывалась и думала о Симоньян, но ее мнение изменилось. По ее словам, она оказалась рядом с ней в трудный момент, но какой именно, не уточнила.

«Маргарита Симоньян. Маргарита. Прости за плохое. И спасибо тебе за твое большое сердце», - заявила Собчак.

Предположительно, журналистка решила написать пост из-за новостей о сокращении срока своим сотрудникам. Именно в день, когда она обратилась к Симоньян, стало известно, что Кириллу Суханову и авторам канала «Тушите свет» Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву смягчили приговор. Ксения, узнав об этом, сообщила, что «верила и надеялась». Также она упомянула, что теперь будет ждать УДО.

Ранее Ксения Собчак заплакала на школьной линейке сына.