Марат из «Слова пацана» заявил, что не видит романтизации бандитизма в сериале

Звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев осудил образ жизни героев сериала и призвал всех не следовать их примеру. Об этом актер рассказал корреспондентам НТВ.

Так, по словам Минекаева, в кинокартине нет романтизации бандитизма. Более того, актер не советует кому-либо подражать героям популярного сериала.

«Я не вижу в этом ничего хорошего и не вижу ни малейшего повода этому подражать и вести такой образ жизни», – утверждает Рузиль.

В «Слове пацана» 24-летний Минекаев сыграл роль Марата. Благодаря работе в сериале Жоры Крыжовникова многие юные актеры стали известны широкой публике, в том числе 14-летняя Анна Пересильд и 15-летний Леон Кемстач.

При этом после съемок ленты мать Леона Кемстача заявила, что ее сыну тяжело от обрушившейся на него славы. Однажды он даже сказал ей, что лишился детства.

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